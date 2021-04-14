Не хотів везти за посвідченням: водій маршрутки вигнав з салону дитину з багатодітної сім'ї
На Львівщині водій однієї з приміських маршруток відмовився везти за посвідченням дитину з багатодітної сім'ї. Чоловік вигнав дівчинку з салону, пояснюючи свій вчинок тим, що в автобусі немає вільних місць.
Джерело:"Мій Самбір"
У Львові на період карантину скасували усі пільги. Проте в області режиму спецперевезень не ввели, тож водії повинні перевозити пільговиків безкоштовно.
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Водій маршрутки вигнав дівчинку з салону
У фейсбук-групі "Мій Самбір" 13 квітня з'явився допис Валерія Кулбаки. Чоловік розповів, що водій однієї із приміських маршруток вигнав з салону дитину. Дівчинка показала керманичу посвідчення, яке підтверджувало, що вона з багатодітної сім'ї, тож має право на безоплатний проїзд. Проте чоловік відмовився везти її за цим посвідченням.
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– мовиться у дописі.
На відео чути, що водій пояснює свій вчинок тим, що в автобусі вже не було вільних місць. Проте, за словами пасажирів маршрутки, вільне місце все ж було, тож водій не повинен був відмовляти дитині у проїзді.
Дивіться відео, чому водій не хотів везти дівчинку з багатодітної сім'ї:
Водій відмовився везти дівчинку з багатодітної сім'ї / Фото Валерія Кулбаки
Дитина мала право на безоплатний проїзд / Фото Валерія Кулбаки
Посвідчення дівчинки було дійсне до серпня 2021 року / Фото Валерія Кулбаки
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