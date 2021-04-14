На Львівщині водій однієї з приміських маршруток відмовився везти за посвідченням дитину з багатодітної сім'ї. Чоловік вигнав дівчинку з салону, пояснюючи свій вчинок тим, що в автобусі немає вільних місць.

У Львові на період карантину скасували усі пільги. Проте в області режиму спецперевезень не ввели, тож водії повинні перевозити пільговиків безкоштовно.

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Водій маршрутки вигнав дівчинку з салону

У фейсбук-групі "Мій Самбір" 13 квітня з'явився допис Валерія Кулбаки. Чоловік розповів, що водій однієї із приміських маршруток вигнав з салону дитину. Дівчинка показала керманичу посвідчення, яке підтверджувало, що вона з багатодітної сім'ї, тож має право на безоплатний проїзд. Проте чоловік відмовився везти її за цим посвідченням.

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– мовиться у дописі.

На відео чути, що водій пояснює свій вчинок тим, що в автобусі вже не було вільних місць. Проте, за словами пасажирів маршрутки, вільне місце все ж було, тож водій не повинен був відмовляти дитині у проїзді.

Зверніть увагу! Львівщина наразі перебуває у червоній карантинній зоні. Згідно з обмеженнями, водії громадського транспорту можуть перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.

Дивіться відео, чому водій не хотів везти дівчинку з багатодітної сім'ї:

Цікаво! Нещодавно на Львівщині трапився схожий випадок. У селищі Шкло Яворівського району 7 квітня водій маршрутки накинувся з образами на учасника війни на Донбасі. Він не хотів везти чоловіка за посвідченням інваліда війни, тож почав кричати й називати його свинею.



Водій відмовився везти дівчинку з багатодітної сім'ї / Фото Валерія Кулбаки



Дитина мала право на безоплатний проїзд / Фото Валерія Кулбаки



Посвідчення дівчинки було дійсне до серпня 2021 року / Фото Валерія Кулбаки