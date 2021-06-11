ДТП трапилась на дорозі у селі Розгірче. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини загибелі водія.
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Чоловік загинув від ураження струмом
- Приблизно о 14:00 на дорозі у селі Розгірче водій автомобіля ВАЗ 2121 з'їхав у кювет та влетів у електроопору.
- Внаслідок удару від неї обірвався дріт, який був під напругою.
- Він впав на металеву огорожу, що була розташована поруч.
- Після ДТП водій вийшов із салону та вперся на неї руками.
- На жаль, чоловік помер від ураження струмом.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії
У поліції розповіли, що загиблим виявився 74-річний місцевий житель. ДТП трапилась, бо він не впорався з керуванням автівки.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.