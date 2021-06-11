На Львівщині водій влетів у електроопору і загинув від ураження струмом

11 червня 2021 , 11:58
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Джерело:

ZAXID.NET

У Стрийському районі Львівщини 10 червня водій ВАЗ в'їхав в електроопору. Від неї обірвався дріт і чоловік помер від ураження струмом.

ДТП трапилась на дорозі у селі Розгірче. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини загибелі водія.

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Чоловік загинув від ураження струмом

  • Приблизно о 14:00 на дорозі у селі Розгірче водій автомобіля ВАЗ 2121 з'їхав у кювет та влетів у електроопору.
  • Внаслідок удару від неї обірвався дріт, який був під напругою.
  • Він впав на металеву огорожу, що була розташована поруч.
  • Після ДТП водій вийшов із салону та вперся на неї руками.
  • На жаль, чоловік помер від ураження струмом.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії

У поліції розповіли, що загиблим виявився 74-річний місцевий житель. ДТП трапилась, бо він не впорався з керуванням автівки.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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Автор: Ольга Котів