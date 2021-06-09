На Львівщині водій Volkswagen на смерть збив військового: фото

На трасі Львів – Самбір – Ужгород 8 червня водій автівки Volkswagen Jetta збив військовослужбовця. Чоловік отримав важкі травми й загинув на місці події.

Аварія трапилась поблизу міста Новий Калинів у Самбірському районі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Водій Volkswagen на смерть збив військовослужбовця

Приблизно о 16:00 на трасі Львів – Самбір – Ужгород поблизу міста Новий Калинів трапилась смертельна ДТП.

Автівка Volkswagen Jetta збила 49-річного місцевого жителя, який у той момент переходив дорогу.

За кермом авто перебував 49-річний житель села Зимна Вода.

Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці ДТП.

За інформацією LMN, загиблим виявився військовослужбовець 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, яка базується у Новому Калинові.



Військовий загинув на місці ДТП / Фото LMN

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото LMN