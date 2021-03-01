На Львівщині 20-річний водій Volkswagen на смерть збив жінку: фото

На Львівщині 26 лютого трапилась смертельна ДТП – водій Volkswagen Golf збив 70-річну жінку. Постраждала отримала травми, які були несумісні з життям, та загинула на місці аварії.

Аварія трапилась близько 20:10 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як трапилась ДТП

Близько 20:10 у селі Підгайчики Золочівського району водій автомобіля Volkswagen Golf , 20-річний житель Тернопільської області, збив жінку.

, 20-річний житель Тернопільської області, збив жінку. 70-річна місцева жителька переходила дорогу поза пішохідним переходом.

Вона отримала травми, які були несумісні з життям.

Пенсіонерка загинула на місці ДТП.



ДТП трапилась близько 20:10 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини аварії.

Водіям слід бути уважними та обережними за кермом – не перевищувати дозволену швидкість й неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Пішоходи, своєю чергою, повинні переходити дорогу лише пішохідними переходами, а у темний час доби та в умовах недостатньої видимості використовувати світловідбивні елементи. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини