На Львівщині водій збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході: фото

У Золочеві 13 травня водій автівки Renault Megane збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході. Внаслідок аварії дитина травмувалась. Її відвезли у лікарню.
Аварія трапилась на вулиці Чорновола о 14:30. Наразі правоохоронці намагаються встановити обставини ДТП.
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Дівчинка раптово вибігла на дорогу
- На вулиці Чорновола у Золочеві водій Renault Megane збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході.
- 52-річний житель міста Буча, що на Київщині, рухався в напрямку центру міста.
- У той час дитина раптово вибігла на дорогу.
- Водій не встиг зреагувати, тож уникнути зіткнення не вдалось.
- Внаслідок ДТП дівчинка отримала травму ноги.
- Її госпіталізували у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню "Охматдит".
- Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Дівчинка раптово вибігла на дорогу / Фото "Золочів.нет"
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Коротко про останні ДТП, у яких постраждали діти
- У Польщі 11 травня трапилася моторошна аварія за участю українців. Внаслідок аварії постраждали 3 людини. Попри старання польських медиків, 9-річна дитина загинула.
- У селі Байраки Чернівецького району 12 травня водій трактора не впорався з керуванням й перекинувся. Внаслідок інциденту загинула 6-річна пасажирка.
- На трасі Київ – Чоп поблизу розважального закладу "Айвенго" зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП пригоди загинули 2 людини. Серед них була дитина.
- У Білій церкві правоохоронці шукають власника Toyota Camry, який вчинив ДТП. Під час спроби водія втекти від поліції він вилетів на тротуар та зніс дорожній знак і 14-річного хлопця.
- На вулиці Боткіна у Львові 28 травня кур'єр Glovo наїхав на 10-річну дівчинку та втік. Правоохоронці затримали чоловіка 8 травня. Втікачем виявився 20-річний іноземець.