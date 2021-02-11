На Львівщині водій збив чоловіка та втік: поліція розшукала зловмисника – фото
На Львівщині біля Трускавця 9 лютого автівка збила 48-річного чоловіка. Водій втік з місця аварії, проте правоохоронці його розшукали.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 18:30 на трасі Східниця – Пісочна. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Як трапилась ДТП
- Близько 18:30 на ділянці траси Східниця – Пісочна між містами Трускавець та Борислав невідома автівка збила пішохода.
- Водій втік з місця ДТП.
- Внаслідок аварії постраждалий, 48-річний житель Борислава, травмувався.
- Медики його госпіталізували.
- Пізніше правоохоронці знайшли ймовірного винуватця ДТП.
- Ним виявився 39-річний житель міста Трускавець, водій автомобіля Audi.
Водій збив пішохода та втік / Фото поліції Львівщини
Що загрожує водієві
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожуватиме водієві, якщо його провину доведуть у суді, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Правоохоронці вилучили автівку та скерували її на арештмайданчик. Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати усі причини та обставини ДТП.
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