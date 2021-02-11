На Львівщині водій збив чоловіка та втік: поліція розшукала зловмисника – фото

На Львівщині біля Трускавця 9 лютого автівка збила 48-річного чоловіка. Водій втік з місця аварії, проте правоохоронці його розшукали.

Аварія трапилась близько 18:30 на трасі Східниця – Пісочна. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Як трапилась ДТП

Близько 18:30 на ділянці траси Східниця – Пісочна між містами Трускавець та Борислав невідома автівка збила пішохода.

Водій втік з місця ДТП.

Внаслідок аварії постраждалий, 48-річний житель Борислава, травмувався.

Медики його госпіталізували.

Пізніше правоохоронці знайшли ймовірного винуватця ДТП.

Ним виявився 39-річний житель міста Трускавець, водій автомобіля Audi.



Водій збив пішохода та втік / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожуватиме водієві, якщо його провину доведуть у суді, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Правоохоронці вилучили автівку та скерували її на арештмайданчик. Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати усі причини та обставини ДТП.