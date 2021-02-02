На Львівщині водій збив літню жінку та втік: його розшукують правоохоронці
У Рудках, що на Львівщині, 1 лютого водій збив літню жінку й втік з місця ДТП. Постраждалу відвезли до лікарні. Водія-втікача наразі розшукують правоохоронці.
Джерело: поліція Львівщини
ДТП трапилась близько 18:00 на вулиці Самбірській. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
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Як водій збив літню жінку
- Правоохоронцям зателефонували медики.
- Вони розповіли, що у лікарню доставили 73-річну місцеву жительку з травмами, які вона отримала внаслідок ДТП.
- Як встановили правоохоронці, 1 лютого близько 18.00 на вулиці Самбірській у Рудках, невідомий водій збив жінку, яка переходила дорогу.
- Після аварії чоловік втік з місця ДТП.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 51 до 85 тисяч гривень штрафу або до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі поліцейські встановлюють особу водія-втікача. Вони проводять оперативно-розшукові заходи та з’ясовують обставини ДТП. Правоохоронці закликають очевидців аварії зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутись у найближчий відділ поліції.
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