На Львівщині водій збив літню жінку та втік: його розшукують правоохоронці

У Рудках, що на Львівщині, 1 лютого водій збив літню жінку й втік з місця ДТП. Постраждалу відвезли до лікарні. Водія-втікача наразі розшукують правоохоронці.

Джерело: поліція Львівщини

ДТП трапилась близько 18:00 на вулиці Самбірській. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Як водій збив літню жінку

Правоохоронцям зателефонували медики.

Вони розповіли, що у лікарню доставили 73-річну місцеву жительку з травмами, які вона отримала внаслідок ДТП.

Як встановили правоохоронці, 1 лютого близько 18.00 на вулиці Самбірській у Рудках, невідомий водій збив жінку, яка переходила дорогу.

Після аварії чоловік втік з місця ДТП.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 51 до 85 тисяч гривень штрафу або до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі поліцейські встановлюють особу водія-втікача. Вони проводять оперативно-розшукові заходи та з’ясовують обставини ДТП. Правоохоронці закликають очевидців аварії зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутись у найближчий відділ поліції.