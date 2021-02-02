На Львівщині водій збив літню жінку та втік: його розшукують правоохоронці

У Рудках, що на Львівщині, 1 лютого водій збив літню жінку й втік з місця ДТП. Постраждалу відвезли до лікарні. Водія-втікача наразі розшукують правоохоронці.
Джерело: поліція Львівщини
ДТП трапилась близько 18:00 на вулиці Самбірській. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 51 до 85 тисяч гривень штрафу або до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі поліцейські встановлюють особу водія-втікача. Вони проводять оперативно-розшукові заходи та з’ясовують обставини ДТП. Правоохоронці закликають очевидців аварії зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутись у найближчий відділ поліції.