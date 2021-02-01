На Львівщині водія автобуса оштрафували на 17 тисяч гривень за стоячих пасажирів
Бориславський міськсуд визнав водія маршрутки Борислав – Ясениця-Сільна винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тисяч гривень. Чоловік під час локдауну перевозив в автобусі більше пасажирів, ніж сидячих місць у салоні.
Джерело: рішення Бориславського міського суду
У суді водій не визнав, що порушив умови карантину. Він казав, що не міг силоміць вигнати людей зі свого автобуса.
Читайте також У Львові чоловік побив поліцейських: зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами
Чому на водія автобуса слали адмінпротокол
- За матеріалами суду, 9 січня о 13:15 правоохоронці зупинили автобус "Богдан-А-064", що курсує за маршрутом Борислав – Ясениця-Сільна.
- Там вони виявили 6 стоячих пасажирів, а всі сидячі місця були зайняті.
- Згідно з постановою Кабміну про обмеження кількості пасажирів, у громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.
- Тому поліцейські склали на водія протокол про адмінправопорушення.
- На суді водій автобуса своєї вини не визнав. Чоловік розповів, що дійсно перевозив пасажирів не лише на сидячих місцях, адже силоміць виганяти людей з автобуса він не може.
- Патрульні, своєю чергою, в залі суду показали фото та відео з нагрудного відеореєстратора, на яких чітко видно порушення водієм умов перевезення пасажирів під час карантину.
Який вирок виніс суд
Суддя Бориславського міського суду Оксана Хемич, враховуючи докази, визнала водія винним у порушення правил карантину. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Водій також повинен сплатити 454 гривні судового збору. Впродовж 10 днів після оголошення рішення суду чоловік може подати апеляцію.
Поділитися новиною