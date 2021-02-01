На Львівщині водія автобуса оштрафували на 17 тисяч гривень за стоячих пасажирів

Бориславський міськсуд визнав водія маршрутки Борислав – Ясениця-Сільна винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тисяч гривень. Чоловік під час локдауну перевозив в автобусі більше пасажирів, ніж сидячих місць у салоні.
Джерело: рішення Бориславського міського суду
У суді водій не визнав, що порушив умови карантину. Він казав, що не міг силоміць вигнати людей зі свого автобуса.
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Суддя Бориславського міського суду Оксана Хемич, враховуючи докази, визнала водія винним у порушення правил карантину. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Водій також повинен сплатити 454 гривні судового збору. Впродовж 10 днів після оголошення рішення суду чоловік може подати апеляцію.Цікаво! Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, водіїв за порушення карантину переважно не штрафують. Суд не визнає їх винними через відсутність складу злочину, або ж визнає, але звільняє від покарання.