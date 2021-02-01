На Львівщині водія автобуса оштрафували на 17 тисяч гривень за стоячих пасажирів

1 лютого 2021 , 18:09
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Бориславський міськсуд визнав водія маршрутки Борислав – Ясениця-Сільна винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тисяч гривень. Чоловік під час локдауну перевозив в автобусі більше пасажирів, ніж сидячих місць у салоні.

Джерело: рішення Бориславського міського суду

У суді водій не визнав, що порушив умови карантину. Він казав, що не міг силоміць вигнати людей зі свого автобуса.

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Чому на водія автобуса слали адмінпротокол

  • За матеріалами суду, 9 січня о 13:15 правоохоронці зупинили автобус "Богдан-А-064", що курсує за маршрутом Борислав – Ясениця-Сільна.
  • Там вони виявили 6 стоячих пасажирів, а всі сидячі місця були зайняті.
  • Згідно з постановою Кабміну про обмеження кількості пасажирів, у громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.
  • Тому поліцейські склали на водія протокол про адмінправопорушення.
  • На суді водій автобуса своєї вини не визнав. Чоловік розповів, що дійсно перевозив пасажирів не лише на сидячих місцях, адже силоміць виганяти людей з автобуса він не може.
  • Патрульні, своєю чергою, в залі суду показали фото та відео з нагрудного відеореєстратора, на яких чітко видно порушення водієм умов перевезення пасажирів під час карантину.

Який вирок виніс суд

Суддя Бориславського міського суду Оксана Хемич, враховуючи докази, визнала водія винним у порушення правил карантину. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Водій також повинен сплатити 454 гривні судового збору. Впродовж 10 днів після оголошення рішення суду чоловік може подати апеляцію.

Цікаво! Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, водіїв за порушення карантину переважно не штрафують. Суд не визнає їх винними через відсутність складу злочину, або ж визнає, але звільняє від покарання.