На Львівщині водія автобуса оштрафували на 17 тисяч гривень за стоячих пасажирів

Бориславський міськсуд визнав водія маршрутки Борислав – Ясениця-Сільна винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тисяч гривень. Чоловік під час локдауну перевозив в автобусі більше пасажирів, ніж сидячих місць у салоні.

Джерело: рішення Бориславського міського суду

У суді водій не визнав, що порушив умови карантину. Він казав, що не міг силоміць вигнати людей зі свого автобуса.

Читайте також У Львові чоловік побив поліцейських: зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами

Чому на водія автобуса слали адмінпротокол

За матеріалами суду, 9 січня о 13:15 правоохоронці зупинили автобус "Богдан-А-064", що курсує за маршрутом Борислав – Ясениця-Сільна.

Там вони виявили 6 стоячих пасажирів, а всі сидячі місця були зайняті.

Згідно з постановою Кабміну про обмеження кількості пасажирів, у громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.

Тому поліцейські склали на водія протокол про адмінправопорушення.

На суді водій автобуса своєї вини не визнав. Чоловік розповів, що дійсно перевозив пасажирів не лише на сидячих місцях, адже силоміць виганяти людей з автобуса він не може.

Патрульні, своєю чергою, в залі суду показали фото та відео з нагрудного відеореєстратора, на яких чітко видно порушення водієм умов перевезення пасажирів під час карантину.

Який вирок виніс суд

Суддя Бориславського міського суду Оксана Хемич, враховуючи докази, визнала водія винним у порушення правил карантину. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Водій також повинен сплатити 454 гривні судового збору. Впродовж 10 днів після оголошення рішення суду чоловік може подати апеляцію.

Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, водіїв за порушення карантину переважно не штрафують. Суд не визнає їх винними через відсутність складу злочину, або ж визнає, але звільняє від покарання.