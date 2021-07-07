Аварія сталася на вулиці Стебницькій. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати причини ДТП.

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У Трускавці авто збило жінку

  • Приблизно о 16:30 на вулиці Стебницькій у Трускавці трапилась ДТП.
  • Водійка автомобіля Honda, 35-річна місцева жителька, збила пішохідку.
  • Внаслідок аварії 56-річна жителька Дрогобицького району травмувалась.
  • Медики відвезли постраждалу до лікарні.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватиці ДТП доведуть у суді, їй загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі встановлюють точні обставини ДТП.

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