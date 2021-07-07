На Львівщині водійка Honda збила жінку: постраждала потрапила до лікарні

У Трускавці 6 липня трапилась ДТП – водійка автівки Honda збила 56-річну пішохідку. Медики госпіталізували постраждалу.

Аварія сталася на вулиці Стебницькій. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати причини ДТП.

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У Трускавці авто збило жінку

Приблизно о 16:30 на вулиці Стебницькій у Трускавці трапилась ДТП.

Водійка автомобіля Honda, 35-річна місцева жителька, збила пішохідку.

Внаслідок аварії 56-річна жителька Дрогобицького району травмувалась.

Медики відвезли постраждалу до лікарні.

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці закликають усіх неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям слід не перевищувати швидкості, особливо у населених пунктах, в умовах недостатньої видимості тощо. Також потрібно ретельно слідкувати за ситуацією на дорозі та не відволікатись від керування автівкою. Пішоходам, своєю чергою, слід переходити дорогу лише у призначених для цього місцях.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватиці ДТП доведуть у суді, їй загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі встановлюють точні обставини ДТП.

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