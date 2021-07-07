На Львівщині водійка Honda збила жінку: постраждала потрапила до лікарні
7 липня 2021 , 14:24Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
У Трускавці 6 липня трапилась ДТП – водійка автівки Honda збила 56-річну пішохідку. Медики госпіталізували постраждалу.
Аварія сталася на вулиці Стебницькій. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати причини ДТП.
До теми У Львові на пішохідному переході Nissan збив велосипедиста: фото
У Трускавці авто збило жінку
- Приблизно о 16:30 на вулиці Стебницькій у Трускавці трапилась ДТП.
- Водійка автомобіля Honda, 35-річна місцева жителька, збила пішохідку.
- Внаслідок аварії 56-річна жителька Дрогобицького району травмувалась.
- Медики відвезли постраждалу до лікарні.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватиці ДТП доведуть у суді, їй загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі встановлюють точні обставини ДТП.
Читайте також У Львові зіштовхнулись Skoda та мотоцикл: водій Honda потрапив у лікарню