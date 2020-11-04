У Яворівському районі Львівщини 3 листопада сталась смертельна ДТП за участю автівки Suzuki та велосипедиста. Внаслідок аварії 79-річний чоловік загинув на місці автопригоди.

Аварія трапилась на автодорозі Львів – Краковець близько 18:30. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

За кермом автівки Suzuki перебувала 62-річна жителька Новояворівська.

Саме вона наїхала на 79-річного влосипедиста, жителя одного з сіл району.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці ДТП.



Аварія трапилась близько 18:30 на трасі Львів – Краковець / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в аварії

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.



79-річний велосипедист загинув на місці ДТП / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини