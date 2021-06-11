Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру.

До теми "Якщо не моя, то нічия": у Львові засудили чоловіка за спробу вбивства вагітної коханої

Житель Львівщини скоїв вбивство у Польщі

Правоохоронці встановили, що у грудні 2003 року приблизно о 7:00 у гміні Образув Свєнтокшинського воєводства Сандомирського повіту в Польщі українець вбив чоловіка.

У момент скоєння злочину він був п'яний.

Житель Львівщини на території складських приміщень під час конфлікту з громадянином Польщі схопився за молоток.

Він завдав численних ударів по голові, тулубу та кінцівкам свого опонента.

Поляк отримав важкі травми й помер на місці інциденту.

Зловмисник після цього повернувся в Україну.

Правоохоронці майже завершили розслідування

За інформацією ZAXID.NET, польські правоохоронці, які розслідували це вбивство, звернулися до України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги. Врешті слідчі Дрогобицького відділу поліції затримали 53-річного жителя району. Його взяли під варту і повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами. Наразі слідчі вживають заходи для завершення досудового розслідування. Невдовзі обвинувальний акт щодо зловмисника скерують до суду.

Зверніть увагу! У США нещодавно також розкрили застаріле вбивство. Поліції штату Іллінойс знадобилося 50 років, щоб встановити зловмисника, який зарізав дівчинку-підлітка. Підозрюваного затримали й висунули йому звинувачення.