На Львівщині вщент згорів 2-поверховий особняк: фото згарища
На Львівщині у селі Бердихів 19 січня трапилась пожежа у 2-поверховому особняку. Коли приїхали надзвичайники, вогонь вже повністю охопив будинок.
Пожежа трапилась близько 6:04 на вулиці Коновальця. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 06:04 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Бердихів Яворівського району на вулиці Коновальця.
- Загорівся цегляний 2-поверховий будинок.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- Коли вони приїхали, вогонь вже повністю охопив особняк.
- Вогнеборці, не гаючи часу, приступили до ліквідації займання.
- Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
- О 7:17 пожежу локалізували, а о 8:09 її повністю загасили.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Вогонь повністю знищив дах, дерев'яне перекриття другого поверху та речі господарів на площі 195 квадратних метрів. Проте вогнеборці врятували 2 житлові будинки, які були розташовані поруч. На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 надзвичайників. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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