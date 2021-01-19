На Львівщині у селі Бердихів 19 січня трапилась пожежа у 2-поверховому особняку. Коли приїхали надзвичайники, вогонь вже повністю охопив будинок.

Пожежа трапилась близько 6:04 на вулиці Коновальця. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 06:04 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Бердихів Яворівського району на вулиці Коновальця.

Загорівся цегляний 2-поверховий будинок.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

Коли вони приїхали, вогонь вже повністю охопив особняк.

Вогнеборці, не гаючи часу, приступили до ліквідації займання.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

О 7:17 пожежу локалізували, а о 8:09 її повністю загасили.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Вогонь повністю знищив дах, дерев'яне перекриття другого поверху та речі господарів на площі 195 квадратних метрів. Проте вогнеборці врятували 2 житлові будинки, які були розташовані поруч. На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 надзвичайників. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.