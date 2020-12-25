На Львівщині 24 грудня трапилась нищівна пожежа – загорівся житловий будинок. Його власник отримав сильні опіки. Проте чоловікові пощастило – він зміг вижити, бо на допомогу прийшов сусід.

Пожежа трапилась у селі Бабичі Радехівського району близько 22:41. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення займання у будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Повідомлення про пожежу в дерев'яному будинку в Бабичах надійшло надзвичайникам близько 22:41.

До вогнеборців зателефонував чоловік, який мешкає поруч з будинком, що загорівся.

Небайдужий сусід першим прибіг на допомогу. Він допоміг власнику будинку врятуватись від пожежі й не загинути.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники з Радехова та села Вузлове.

На момент прибуття вогнеборців, вогонь вже повністю охопив житловий будинок. Полум’я швидко поширилося дерев’яними конструкціями.

Надзвичайники локалізували пожежу о 23:39, а повністю ліквідували о 00:25.

До гасіння вогню залучили 4 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі власник будинку отримав опіки лівої кисті ІІ ступеня. Медики відвезли потерпілого в стані середньої важкості у Радехівську центральну районну лікарню.

Вогонь повністю знищив житловий будинок. Проте завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалось запобігли подальшому поширенню пожежі на будинок, який був поруч. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини займання.