У Славському 7 березня трапилась моторошна пожежа у дерев'яному житловому будинку. На місці події рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка без ознак життя.

Пожежа трапилась близько 14:25. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку. До теми На Львівщині трапилась нищівна пожежа у 2-поверховому будинку: фото згарища У Славському загорівся дерев'яний будинок Близько 14:25 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному одноповерховому житловому будинку.

До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.

Коли надзвичайники прибули, то побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.

Рятувальники одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та почали гасити пожежу.

О 15:33 вогонь локалізували, а о 16:03 його повністю подолали. Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини Внаслідок пожежі загинув чоловік Рятувальники під час ліквідації пожежі, проникнувши через вікно, виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 48-річний чоловік власниці будинку. Вогонь знищив дах та мансардне приміщення по всій площі, кімнату розміром 2 на 3 метри та веранду розміром 10 на 2 метри. До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 надзвичайників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.