На Львівщині вщент згорів дерев'яний будинок: загинув чоловік – фото

8 березня 2021 , 10:49
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Славському 7 березня трапилась моторошна пожежа у дерев'яному житловому будинку. На місці події рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка без ознак життя.

Пожежа трапилась близько 14:25. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.

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У Славському загорівся дерев'яний будинок

  • Близько 14:25 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному одноповерховому житловому будинку.
  • До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.
  • Коли надзвичайники прибули, то побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.
  • Рятувальники одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та почали гасити пожежу.
  • О 15:33 вогонь локалізували, а о 16:03 його повністю подолали.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Внаслідок пожежі загинув чоловік

Рятувальники під час ліквідації пожежі, проникнувши через вікно, виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 48-річний чоловік власниці будинку.

Вогонь знищив дах та мансардне приміщення по всій площі, кімнату розміром 2 на 3 метри та веранду розміром 10 на 2 метри.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 надзвичайників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.