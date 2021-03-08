На Львівщині вщент згорів дерев'яний будинок: загинув чоловік – фото

Джерело:ДСНС Львівщини
У Славському 7 березня трапилась моторошна пожежа у дерев'яному житловому будинку. На місці події рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка без ознак життя.
Пожежа трапилась близько 14:25. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.
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Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники під час ліквідації пожежі, проникнувши через вікно, виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 48-річний чоловік власниці будинку.
Вогонь знищив дах та мансардне приміщення по всій площі, кімнату розміром 2 на 3 метри та веранду розміром 10 на 2 метри.
До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 надзвичайників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.