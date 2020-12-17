У 2021 році на дорогах Львівської області встановлять ще 29 камер для фіксації порушень правил дорожнього руху. На підставі зафіксованих правопорушень формуватимуть адмінпостави з платіжними реквізитами для оплати штрафу.

У 2020 році на дорогах Львівщини встановили 3 комплекси для фіксації порушень правил дорожнього руху. Проте на наступний рік планують встановити аж 29 таких камер. Про це розповів заступник керівника Служби автодоріг Львівщини Руслан Станіщук, повідомило "Твоє місто".

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Що відомо про нові камери на дорогах Львівщини

На думку заступника керівника Служби автодоріг Львівщини, ніщо так не стимулює водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, як штрафи.

Ніщо так не стимулює до безпеки руху на дорогах, як штрафи, тому у Львівській області наступного року плануємо встановити ще 29 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР. Цього року встановили 3 такі комплекси,

– заявив Станіщук.

У службі автомобільних доріг Львівщини додали, що окрім траси Київ – Чоп, камери для фіксації порушень ПДР встановлять на ділянках підвищеної аварійності: на трасах Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Львів – Краковець та Львів – Шегині.

Також такі комплекси планують встановити на під’їздах до Львова та на трасі Львів – Радехів – Луцьк.

Зверніть увагу! Служба автомобільних доріг Львівщини у 2020 році встановила перші 3 комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР. Системи працюють у тестовому режимі – одна встановлена на трасі Київ – Чоп у Буську та дві – у селі Солонка, що під Львовом.