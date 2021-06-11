На Львівщині втретє затримали священника за продаж саморобної зброї: фото

В одному з сіл Львівщини волинські правоохоронці затримали священника. Чоловік переробляв травматичну зброю на вогнепальну, а потім її продавав.

Священника затримують вже втретє. Минулі рази йому вдавалось уникати ув'язнення.

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На Львівщині священник продавав саморобну зброю

Кілька місяців тому волинські правоохоронці отримали інформацію, що на Львівщині чоловік продає саморобні зброю та боєприпаси.

Він купував травматичну та газову зброю та переробляв її на вогнепальну.

Зловмисник надсилав замовлення поштою.

Власних контактів він не надавав, тож це дещо ускладнило правоохоронцям швидко вийти на його слід.

Проте невдовзі поліцейські все ж встановили особу зловмисника.

Ним виявився 47-річний священнослужитель неканонічної Російської істинно-православної церкви одного з сіл Львівщини.

Поліцейські під прикриттям придбали в нього зброю і згодом змогли його затримати.

Російська істинно-православна церква є неканонічною церквою. Її створили у 2002 році. Наразі вона не веде відкритої діяльності.

Дивіться фото затримання священника / Фото поліції Волинської області

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Чоловікові загрожує в'язниця

У помешканні священника провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи, технічні пристрої, засоби зв'язку, пістолети, боєприпаси, глушники та інші речі.

Цікаво, що кілька років тому чоловіка вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини. Цього разу за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.