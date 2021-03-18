На території всієї Львівської області вводять локдаун. Він триватиме до 29 березня.

Рішення про введеня локдауну на Львівщині прийняла комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз припускають, що локдаун можуть продовжити. Що буде заборонено Приймання выдвыдувачав в закладах громадського харчування. Вони можуть працювати "на виніс" і з доставкою. Це не поширюється на ресторани в аеропортах.

Робота торговельно-розважальних центрів.

Робота розважальних закладів.

Діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення. Дозволено працювати лише салонам краси, майстерням, пошті,ветеринарним клінікам за попереднім записом, а також АЗС. Новина доповнюється