На Львівщині є 9 мостів у дуже поганому стані, – Служба автомобільних доріг

У Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли, що в області є 9 мостів, які перебувають в передаварійному стані. Експерти перевірятимуть, чи можливо ними користуватись надалі. Однак їх все ж планують відремонтувати.

У селі Гайок на трасі Львів – Луцьк 3 травня впав міст. Після цього обласна комісія ТЕБ та НС доручила Службі автомобільних доріг Львівщини ретельно перевірити усі мости області.

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У Львівській області є 9 мостів у поганому стані

Керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза розповів, що на Львівщині є 9 мостів, які перебувають в передаварійному стані. За рішенням комісії ТЕБ та НС, фахівці повинні перевірити можливість їхньої експлуатації. На деяких з них можуть обмежити рух транспорту.

У гірській частині Львівщини розташовані 3 мости, які планують капітально відремонтувати до кінця 2021 року. Це переправи через річку Рата на дорозі Р15. Загалом в Карпатському кільці розташовані понад 50 мостових споруд.

Окрім цього, на західному об'їзді Львова також проведуть масштабну реконструкцію. Береза зазначив, що ділянка дороги поблизу ТЦ "Епіцентр" та "Три слони" – доволі складна. Її планують розширити.

Дуже складна ділянка, яку будемо розширювати, по західному обходу. Там ми будемо будувати альтернативний міст, і після того, як збудуємо повноцінний, перейдемо до реконструкції вже чинного моста,

– додав очільник Служби автодоріг Львівщини.

Також на трасі М12 Стрий – Знам'янка планують відремонтувати ще близько 12 мостів. Загалом у 2021 році на Львівщині хочуть реконструювати до 50 мостових переходів. На роботи витратять понад 500 мільйонів гривень.

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Загалом на Львівщині є 52 проблемних мости

За інформацією ZAXID.NET, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Станіщук розповів, що загалом на Львівщині є 52 проблемних мости. Вони поки не перебувають в аварійному стані, проте мають якісь недоліки.

"Скажу відверто, з них 9 є в передаварійному стані, 9 мостів у дуже поганому стані. Ми всі оті мости подали. Ще вам скажу більше – цього року львівська Служба планує розпочати будівництво і ремонтні роботи на 20 мостових переходах. У тому числі й на цих дев'яти", – зазначив посадовець.

На цих мостах стоятимуть знаки про заборону проїзду великогабаритного транспорту та попередження про їхній аварійний стан. Переправи, які перебувають у передаварійному стані, не закриватимуть, бо наразі там не виявили суттєвих недоліків.

"Де є справді такі кричущі моменти – то, звичайно, було б 100% перекриття доріг, то навіть не обговорюється. Де ми бачимо, що там справді є загроза небезпеки, загроза обвалу чи ще щось, Служба одразу ж звертається про призупинення, закриття руху. То навіть не обговорюється" – додав Станіщук.

Посадовець додав, що для того, щоб не виникало таких прикрих інцидентів, як у селі Гайок, водіям слід дотримуватись правил дорожнього руху. Якщо біля мосту стоїть знак, що проїзд ним заборонений, необхідно його об'їхати іншою дорогою й ні в якому разі не нехтувати своєю безпекою.