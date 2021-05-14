На Львівщині ймовірний новий спалах коронавірусу, – ЛОДА

Наразі на Львівщині кількість нових хворих на коронавірус дещо зросла. У ЛОДА розповіли, що в області можливий новий спалах COVID-19 через послаблення карантинних обмежень

Після Великодня минуло 2 тижні. Тож на Львівщині очікують збільшення кількості підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

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В області ймовірна нова хвиля коронавірусу

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що на Львівщині можливий новий спалах коронавірусу через послаблення карантину. Цікаво, що раніше у ЛОДА вже прогнозували спалах коронавірусу після Великодня, проте впродовж 2 тижнів після свят навпаки виявляли менше хворих.

Посадовець зазначив, що наразі у медзакладах Львівщини є досить позитивна ситуація з кількістю госпіталізованих. Станом на 14 травня у лікарнях області перебувають 1465 пацієнтів з коронавірусом. Це становить 30% від загальної кількості виділених ліжок. Проте Чемерис також наголосив, що через послаблення карантину зросла мобільність населення. Саме тому в ЛОДА очікують збільшення кількості хворих на COVID-19.

Після Великодня минуло два тижні, в нас відновилось навчання та значно зросла мобільність населення. Тому звичайно ми очікуємо збільшення кількості хворих,

– розповів Чемерис.

За словами посадовця, ріст захворюваності є абсолютно прогнозованим. Проте на скільки збільшиться кількість нових хворих залежить від багатьох чинників – чи будуть відомі штами коронавірусу й на скільки жителі області дотримуватимуться встановлених обмежень.

З 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону . Станом на 14 травня в області виявили 350 нових хворих на коронавірус.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу