На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото

Мер міста Олег Канівець вважає вчинок хлопця провокацією. Він попросив СБУ долучитися до розслідування.
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20-річний хлопець розтрощив хрести на кладовищі
- Приблизно о 5:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від небайдужого стриянина.
- Він розповів, що на території кладовища на вулиці Нижанківського невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам'ятники.
- За вказаною адресою негайно виїхали патрульні.
- Під час обстеження території цвинтаря вони помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.
- Побачивши поліцейських, зловмисник намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.
- На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
- Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия.
- Правоохоронці встановили, що загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам'ятників.
Зловмисник розтрощив майже 60 хрестів / Фото поліції Львівщини
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Зловмиснику загрожує в'язниця
Мер Стрия Олег Канівець розповів у коментарі ZAXID.NET, що юнак був у неадекватному стані. Ймовірно, перед інцидентом він вживав наркотики або алкоголь. Зловмисник розтрощив виключно могили січових стрільців. Він розбив хрести, перекинув смітники та пошкодив дошку оголошень.
Я розцінюю це як провокацію, оскільки цього чоловіка міг хтось спонукати до таких дій. Тому я попросив долучитися до розслідування Службу безпеки,
– зазначив Канівець.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "осквернення або руйнування могили борців за незалежність України". Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Юнак був у неадекватному стані / Фото поліції Львівщини