Мер міста Олег Канівець вважає вчинок хлопця провокацією. Він попросив СБУ долучитися до розслідування.

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20-річний хлопець розтрощив хрести на кладовищі

  • Приблизно о 5:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від небайдужого стриянина.
  • Він розповів, що на території кладовища на вулиці Нижанківського невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам'ятники.
  • За вказаною адресою негайно виїхали патрульні.
  • Під час обстеження території цвинтаря вони помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.
  • Побачивши поліцейських, зловмисник намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.
  • На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
  • Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия.
  • Правоохоронці встановили, що загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам'ятників.

На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото
Зловмисник розтрощив майже 60 хрестів / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Мер Стрия Олег Канівець розповів у коментарі ZAXID.NET, що юнак був у неадекватному стані. Ймовірно, перед інцидентом він вживав наркотики або алкоголь. Зловмисник розтрощив виключно могили січових стрільців. Він розбив хрести, перекинув смітники та пошкодив дошку оголошень.

Я розцінюю це як провокацію, оскільки цього чоловіка міг хтось спонукати до таких дій. Тому я попросив долучитися до розслідування Службу безпеки,
– зазначив Канівець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "осквернення або руйнування могили борців за незалежність України". Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото
Юнак був у неадекватному стані / Фото поліції Львівщини