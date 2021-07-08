На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото

У Стрию 8 липня правоохоронці затримали 20-річного юнака. Він на місцевому кладовищі розбив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців.

Мер міста Олег Канівець вважає вчинок хлопця провокацією. Він попросив СБУ долучитися до розслідування.

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20-річний хлопець розтрощив хрести на кладовищі

Приблизно о 5:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від небайдужого стриянина.

Він розповів, що на території кладовища на вулиці Нижанківського невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам'ятники.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні.

Під час обстеження території цвинтаря вони помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.

Побачивши поліцейських, зловмисник намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия.

Правоохоронці встановили, що загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам'ятників.



Зловмисник розтрощив майже 60 хрестів / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Мер Стрия Олег Канівець розповів у коментарі ZAXID.NET, що юнак був у неадекватному стані. Ймовірно, перед інцидентом він вживав наркотики або алкоголь. Зловмисник розтрощив виключно могили січових стрільців. Він розбив хрести, перекинув смітники та пошкодив дошку оголошень.

Я розцінюю це як провокацію, оскільки цього чоловіка міг хтось спонукати до таких дій. Тому я попросив долучитися до розслідування Службу безпеки,

– зазначив Канівець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "осквернення або руйнування могили борців за незалежність України". Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Юнак був у неадекватному стані / Фото поліції Львівщини