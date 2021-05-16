На Львівщині загорівся рейсовий автобус з двома десятками пасажирів: фото

У Стрийському районі Львівської області зранку 16 травня спалахнув рейсовий автобус "Mersedes IRIZAR". У транспорті перебували пасажири.

Так, в автобусі їхали 20 пасажирів та 2 водії. На місце одразу вирушили рятувальники.

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Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували вже о 05:36.

Автобус вщент вигорів

Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону та пошкодив 24 крісла. Щоправда, автобус таки вдалось врятувати.

До ліквідації пожежі залучили 9 пожежників та 2 одиниці спецтехніки.

Чи є постраждалі

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причини виникнення встановлюють.

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