У лабораторних центрах на Львівщині за минулу добу, 18 березня, провели 2715 ПЛР-тестів. З них 1092 — позитивні. Це новий антирекорд для Львівської області.

Від початку пандемії у Львові та області зареєстровано понад 90 тисяч випадків інфікування коронавірусом. На жаль, 2 442 людини з цим діагнозом померли.

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Серед нової тисячі ковідних хворих на Львівщині – 546 містян. У лабораторному центрі повідомили, що залишку проб у холодильнику немає.

Яка ситуація з госпіталізацією

За минулу добу, 17 березня, 60 людей опинилися в лікарнях, виписали – 39.

У Львові в госпіталях перебувають 673 особи.

З яких 54 – у реанімаційному відділенні, а 17 пацієнтів підключено до апаратів ШВЛ.

Про ситуацію в лікарнях

Мер Андрій Садовий опублікував у своєму фейсбуці репортаж з Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Він додав, що "ніхто не отримує задоволення від носіння маски. В ній незручно дихати, а респіратор взагалі натирає до ран". Але карантинних правил дотримуватися слід.

Зауважимо! На Львівщині вперше понад тисячу нових випадків за добу зареєстрували 15 березня. Через невтішну ситуацію з коронавірусом у Львові з 19 числа розпочинається локдаун.

Репортаж з львівської лікарні: дивіться відео