На Львівщині у Червонограді засудили 58-річну жінку за виготовлення та збут наркотиків. Наркоторговиці винесли вирок – 6 років та 5 місяців за ґратами з конфіскацією майна.

58-річна жінка впродовж 2019 року виготовляла та продавала "ширку". Червоноградський міський суд врешті виніс їй вирок. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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За що судили жінку

Слідчі встановили, що 58-річна жінка протягом 2019 року виготовляла та зберігала опій ацетильований, більш відомий як "ширка".

Вона продавала наркотики місцевим наркозалежним.

У вироку суду зазначили, що наркоторговиця – народилась в Астрахані. Проте вона є громадянкою України.

Жінка має третю групу інвалідності й раніше судимою не була.

Який вирок виніс суд

Суддя Червоноградського міського суду Андрій Жураковський 7 грудня дослідив усі матеріали справи й визнав 58-річну жінку винною у виробництві, придбанні, зберіганні та виготовленні наркотиків з метою збуту. Їй винесли вирок – 6 років та 5 місяців за ґратами з конфіскацією усього майна.

Засуджена ще може подати апеляцію на рішення суду протягом 30 днів з дня отримання копій вироку.