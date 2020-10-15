На Львівщині 15 жовтня Миколаївський суд засудив 23-річну жінку за вбивство до тюремного ув'язнення. Вона ще у 2018 році зарізала чоловіка, з яким жила в одній квартирі.

Коли жінка вбивала чоловіка, вона була п'яною. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як жінка вбила свого співмешканця

У Новому роздолі п'яна жінка ще у 2018 році вбила 27-річного чоловіка, з яким жила в одній квартирі.

Вона поцілила ножем йому прямісінько в груди.

Від отриманих травм чоловік помер.

Який вирок виніс суд за вбивство співмешканця

Слідчі відкрили кримінальну справу за умисне вбивство. Прокурор Золочівської прокуратури довів у суді, що саме ця жінка жорстоко вбила свого співмешканця. Миколаївський суд визнав зловмисницю винною та засудив її до 8 років за ґратами.