У місті Миколаїв, що на Львівщині, 14 грудня правоохоронці затримали 47-річного чоловіка. Він кілька разів вистрілив у свого знайомого з травматичного пістолета. Постраждалий наразі у лікарні.

Інцидент трапився близько 5:00. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також У центрі Львова чоловік встромив ножа у груди неповнолітньому: фото Як чоловік поранив знайомого Медики райлікарні зателефонували до поліції близько 6 години ранку.

Вони розповіли, що до медзакладу потрапив 40-річний чоловік з пораненою гумовими кулями ногою.

Правоохоронці невдовзі встановили, що до злочину причетний 47-річний місцевий житель.

Саме він близько 5:00 здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета у свого знайомого.

Правоохоронці вилучили пістолет як речовий доказ. Дивіться фото з місця злочину / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.