Стріляв у знайомого з травматичного пістолета: на Львівщині затримали зловмисника – фото
У місті Миколаїв, що на Львівщині, 14 грудня правоохоронці затримали 47-річного чоловіка. Він кілька разів вистрілив у свого знайомого з травматичного пістолета. Постраждалий наразі у лікарні.
Інцидент трапився близько 5:00. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Читайте також У центрі Львова чоловік встромив ножа у груди неповнолітньому: фото
Як чоловік поранив знайомого
- Медики райлікарні зателефонували до поліції близько 6 години ранку.
- Вони розповіли, що до медзакладу потрапив 40-річний чоловік з пораненою гумовими кулями ногою.
- Правоохоронці невдовзі встановили, що до злочину причетний 47-річний місцевий житель.
- Саме він близько 5:00 здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета у свого знайомого.
- Правоохоронці вилучили пістолет як речовий доказ.
Дивіться фото з місця злочину / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Поділитися новиною