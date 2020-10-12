На Львівщині правоохоронці оголосили про підозру у сексуальному насильстві 50-річному жителю Миколаївського району. Він домагався до своєї 24-річної дружини та її племінника.

Чоловіка раніше неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за домашнє насилля. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Що саме скоїв чоловік

За даними слідства, 50-річний чоловік систематично вчиняв сексуальне насильство щодо своєї дружини та її 12-річного племінника. У прокуратурі розповіли, що чоловік знущався з членів своєї родини майже протягом року – з листопада 2019 року по серпень 2020 року.

Правоохоронці 12 жовтня оголосили зловмиснику про підозру у сексуальному та домашньому насильстві.

Що загрожує чоловікові за сексуальне насильство над дружиною та 12-річним хлопчиком

Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме у СІЗО. Якщо його провину доведуть у суді, чоловікові загрожує 15 років у в'язниці або ж навіть довічне ув'язнення.