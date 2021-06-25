На Львівщині затримали чоловіка, який продавав важкі наркотики: фото

25 червня 2021 , 15:32
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Джерело:

поліція Львівщини

У Бориславі правоохоронці затримали 42-річного місцевого наркоторговця. Чоловік спеціалізувався на продажі метадону.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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Житель Борислава продавав важкі наркотики

  • Співробітники Дрогобицького райвідділу поліції встановили, що 42-річний житель Борислава продавав метадон місцевим наркозалежним.
  • Під час досудового розслідування поліцейські задокументували усі факти збуту.
  • Правоохоронці провели обшуки у помешканні затриманого.
  • Слідчі вилучили у чоловіка метадон та гроші, які він отримав від незаконної діяльності.
  • Речові докази скерували на експертизу.

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Чоловікові загрожує суворе покарання

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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Автор: Ольга Котів