На Львівщині затримали чоловіка, який продавав важкі наркотики: фото
Джерело:поліція Львівщини
У Бориславі правоохоронці затримали 42-річного місцевого наркоторговця. Чоловік спеціалізувався на продажі метадону.
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.
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Житель Борислава продавав важкі наркотики
- Співробітники Дрогобицького райвідділу поліції встановили, що 42-річний житель Борислава продавав метадон місцевим наркозалежним.
- Під час досудового розслідування поліцейські задокументували усі факти збуту.
- Правоохоронці провели обшуки у помешканні затриманого.
- Слідчі вилучили у чоловіка метадон та гроші, які він отримав від незаконної діяльності.
- Речові докази скерували на експертизу.
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Чоловікові загрожує суворе покарання
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
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