На Львівщині затримали чоловіка, який продавав важкі наркотики: фото

У Бориславі правоохоронці затримали 42-річного місцевого наркоторговця. Чоловік спеціалізувався на продажі метадону.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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Житель Борислава продавав важкі наркотики

Співробітники Дрогобицького райвідділу поліції встановили, що 42-річний житель Борислава продавав метадон місцевим наркозалежним.

Під час досудового розслідування поліцейські задокументували усі факти збуту.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні затриманого.

Слідчі вилучили у чоловіка метадон та гроші, які він отримав від незаконної діяльності.

Речові докази скерували на експертизу.

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Чоловікові загрожує суворе покарання

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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