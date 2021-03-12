На Львівщині на хабарі затримали директора комунального підприємства: фото
Правоохоронці затримали на хабарі директора спільного комунального підприємства Пустомитівської райради. Посадовець вимагав 15 тисяч доларів за дозвіл на будівництво автомийки.
Джерело:Офіс генерального прокурора
Невдовзі посадовцеві повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Посадовець вимагав 15 тисяч доларів хабаря
- Слідчі ДБР та оперативники Нацполіції викрили на хабарі директора спільного комунального підприємства Пустомитівської райради.
- Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у чоловіка 15 тисяч доларів.
- За ці гроші він обіцяв видати дозвіл на будівництво автомийки на об'їзній дорозі Львова.
- Також посадовець пообіцяв допомогти погодити необхідні дозвільні документи керівництвом Патрульної поліції Львівщини.
- Директора комунального підприємства затримали під час отримання ним частини грошей – 7 тисяч доларів.
- Всього посадовець одержав 8,8 тисячі доларів хабаря.
Директора комунального підприємства викрили на хабарі / Фото Львівської облпрокуратури
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Правоохоронці проводять розслідування
Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Після цього до суду скерують клопотання про обрання посадовцеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.
Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити інших людей, які були причетні до цього злочину.
Чоловік вимагав 15 тисяч доларів / Фото Львівської облпрокуратури
Невдовзі затриманому повідомлять про підозру / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
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