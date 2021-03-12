На Львівщині на хабарі затримали директора комунального підприємства: фото

Правоохоронці затримали на хабарі директора спільного комунального підприємства Пустомитівської райради. Посадовець вимагав 15 тисяч доларів за дозвіл на будівництво автомийки.

Невдовзі посадовцеві повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Посадовець вимагав 15 тисяч доларів хабаря

Слідчі ДБР та оперативники Нацполіції викрили на хабарі директора спільного комунального підприємства Пустомитівської райради.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у чоловіка 15 тисяч доларів.

За ці гроші він обіцяв видати дозвіл на будівництво автомийки на об'їзній дорозі Львова.

Також посадовець пообіцяв допомогти погодити необхідні дозвільні документи керівництвом Патрульної поліції Львівщини.

Директора комунального підприємства затримали під час отримання ним частини грошей – 7 тисяч доларів.

Всього посадовець одержав 8,8 тисячі доларів хабаря.



Директора комунального підприємства викрили на хабарі / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці проводять розслідування

Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Після цього до суду скерують клопотання про обрання посадовцеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити інших людей, які були причетні до цього злочину.



Чоловік вимагав 15 тисяч доларів / Фото Львівської облпрокуратури



Невдовзі затриманому повідомлять про підозру / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури