Деталі стрілянини на Львівщині
Лісничі близько 22:40 звернулися до правоохоронців. Вони повідомили, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" виявили підводу з колодами
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У лісі неподалік села Лешнів поліцейські виявили підводу з колодами сосни.
Близько 00:15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа вистрілила з невстановленої вогнепальної зброї. Після цього зловмисник втік на мотоциклі,
– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Що відомо про постраждалих
Нападник поранив:
- 20-річного співробітника поліції,
- двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу.
Поліцейського відвезли у лікарню з проникаючим вогнепальним пораненням шиї. Працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Наразі загрози життю поранених немає.
Стрілка затримали
Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Поліцейські затримали стрілка та відкрили кримінальну справу за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку.
Зловмиснику загрожує:
- позбавленням волі на строк від 9 до 15 років;
- або довічне ув'язнення.
Наразі триває досудове розслідування у справі.
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