Деталі стрілянини на Львівщині

Лісничі близько 22:40 звернулися до правоохоронців. Вони повідомили, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" виявили підводу з колодами

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У лісі неподалік села Лешнів поліцейські виявили підводу з колодами сосни.

Близько 00:15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа вистрілила з невстановленої вогнепальної зброї. Після цього зловмисник втік на мотоциклі,

– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Що відомо про постраждалих

Нападник поранив:

20-річного співробітника поліції,

двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу.

Поліцейського відвезли у лікарню з проникаючим вогнепальним пораненням шиї. Працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Наразі загрози життю поранених немає.

Стрілка затримали

Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Поліцейські затримали стрілка та відкрили кримінальну справу за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку.

Зловмиснику загрожує:

позбавленням волі на строк від 9 до 15 років;

або довічне ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування у справі.



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