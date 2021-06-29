На Львівщині затримали наркодилера з 1,5 кілограмами канабісу та амфетаміном: фото

Львівські правоохоронці 26 червня затримали 36-річного наркоторговця. Під час обшуку в нього знайшли 1,5 кілограма канабісу та амфетамін.

Чоловіка раніше вже судили за злочини, пов'язані з наркотиками. Цього разу йому також загрожує в'язниця.

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Чоловіка затримали за торгівлю наркотиками

Правоохоронці затримали 36-річного жителя одного з сіл Львівського району.

У той час він продавав наркотики – амфетамін та канабіс.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці виявили та вилучили 1,5 кілограма канабісу, гроші, отримані від незаконної діяльності, та інші речові докази.

Усі речі скерували на експертне дослідження.

Дивіться фото обшуку в будинку наркоторговця / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному – до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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