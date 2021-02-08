На Львівщині затримали банду наркоторговців, які продавали героїн та метадон: фото

На Львівщині правоохоронці затримали 2 наркоторговців. Зловмисники купували героїн та метадон гуртовими партіями та продавали їх місцевим наркозалежним.

Незаконний бізнес організували 3 жителів Львівської області віком від 35 до 39 років. Зловмисники купували наркотики гуртовими партіями, розфасовували та продавали під час особистих зустрічей.

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Як затримали наркоторговців

Правоохоронці отримали інформацію щодо групи наркоторговців, які продавали героїн та метадон на Львівщині.

Поліцейські встановили, що незаконний "бізнес" організували 3 чоловіків.

Зловмисники продавали клієнтам наркотики під час особистих зустрічей.

Правоохоронці затримали 2 наркоторговців під час чергового збуту.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників поліцейські вилучили згортки з розфасованим героїном та метадоном, сліп-пакети, електронні ваги, чорнові записи, платіжні картки та гроші, ймовірно, отримані за продаж наркотиків.



Правоохоронці затримали банду наркоторговців / Фото Нацполіції

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Що загрожує наркоторговцям

Слідчі-детективи повідомили двом наркоторговцям про підозру у незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів.

Після проведення експертного дослідження третьому зловмиснику також повідомлять про підозру. За продаж наркотиків їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.



"Бізнес" організували 3 жителів Львівщини / Фото Нацполіції



Чоловіки продавали наркотики під час особистих зустрічей / Фото Нацполіції



Слідчі повідомили про підозру 2 наркоторговцям / Фото Нацполіції



Невдовзі правоохоронці повідомлять про підозру третьому зловмиснику / Фото Нацполіції



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Нацполіції