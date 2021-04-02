На Львівщині затримали псевдомінувальника: йому загрожує до 6 років в'язниці – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Яворові правоохоронці 31 березня затримали 23-річного місцевого жителя. Він повідомив поліцію про замінування одного з житлових будинків міста. Чоловікові загрожує до 6 років за ґратами.
Суд обрав затриманому запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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У Яворові затримали псевдомінувальника / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років у в'язниці.
Суд вже обрав затриманому запобіжний захід. Наразі чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.