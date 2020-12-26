У селі Грицеволя, що у Львівській області, 25 грудня спалахнула дерев'яна церква. Вогонь повністю знищив храм, однак вдалося врятувати дзвіницю. У пожежі постраждав 17-річний хлопець.

На Львівщині горіла церква

Інцидент трапився 25 грудня у селі Грицеволя, що у Радехівському районі. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Там приблизно о 21:00 загорілася дерев'яна церква.

Коли на місце прибули рятувальники, будівля храму була повністю охоплена вогнем. Займання вдалося локалізувати о 22:51, а ліквідувати о 23:13. Вогонь знищив церкву, на щастя, вдалося врятувати дзвіницю.

Є постраждалий у пожежі

Внаслідок займання 17-річний хлопець отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок. Від госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. До ліквідації пожежі залучили 8 одиниці спецтехніки та 34 рятувальників.

Зверніть увагу! У селі Тартаків, що на Львівщині, 25 грудня трапилась жахлива пожежа. Під час ліквідації вогню у будинку рятувальники знайшли тіло 49-річного чоловіка – він не зміг врятуватись.



На Львівщині у масштабній пожежі згоріла дерев'яна церква / Фото ДСНС



Постраждав 17-річний хлопець / Фото ДСНС

Пожежа спалахнула у селі Грицеволя: дивіться карту