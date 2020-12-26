На Львівщині у масштабній пожежі згоріла дерев'яна церква: є постраждалий – фото
У селі Грицеволя, що у Львівській області, 25 грудня спалахнула дерев'яна церква. Вогонь повністю знищив храм, однак вдалося врятувати дзвіницю. У пожежі постраждав 17-річний хлопець.
На Львівщині горіла церква
Інцидент трапився 25 грудня у селі Грицеволя, що у Радехівському районі. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Там приблизно о 21:00 загорілася дерев'яна церква.
Коли на місце прибули рятувальники, будівля храму була повністю охоплена вогнем. Займання вдалося локалізувати о 22:51, а ліквідувати о 23:13. Вогонь знищив церкву, на щастя, вдалося врятувати дзвіницю.
Є постраждалий у пожежі
Внаслідок займання 17-річний хлопець отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок. Від госпіталізації він відмовився.
Правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. До ліквідації пожежі залучили 8 одиниці спецтехніки та 34 рятувальників.
На Львівщині у масштабній пожежі згоріла дерев'яна церква / Фото ДСНС
Постраждав 17-річний хлопець / Фото ДСНС
Пожежа спалахнула у селі Грицеволя: дивіться карту
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