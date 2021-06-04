Відділення для хворих на коронавірус вирішили згорнути, щоб вони не простоювали. Наразі в області завантаженість ліжкової системи становить менше ніж 12%.

Цікаво В Україні затвердили новий перелік лікарень, які надаватимуть допомогу при COVID-19

Хворих на COVID-19 продовжать лікувати у великих госпіталях

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко розповів, що на Львівщині у частині опорних лікарень згорнуть ліжка для хворих на коронавірус. Відтак вони перейдуть у звичайний режим роботи. ЛОДА вже подала свої пропозиції на розгляд у Київ. Міністерство охорони здоров'я повинне ухвалити остаточне рішення.

Перелік подали на Київ для розгляду і затвердження. Коли буде остаточне рішення МОЗу, стане відомо, який із закладів залишать і він надалі матиме ковідний пакет, а який – буде віднесений до резерву,

– зазначив посадовець.

За його словами, пацієнтів з коронавірусом планують продовжити лікувати у великих госпіталях, які можуть одночасно надати допомогу понад 150 хворим. Ймовірно, не згортати ліжкомісця у:

Львівській лікарні швидкої медичної допомоги;

Центрі легеневого здоров'я;

Обласній інфекційній лікарні;

Дитячій лікарні ОХМАТДИТ;

Обласному військовому госпіталі у Винниках;

кількох районних лікарнях – у Кам'янці, Сокалі, Стебнику, Стрию, Жидачеві, Перемишлянах, Пустомитах і Рудках.

Медзаклади, які не включили в пропозицію, повернуться до звичного ритму роботи. Наразі мовиться про 10 лікарень. Проте Собко розповів, що їх може бути й 14. За необхідності вони зможуть знову надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом, адже мають кисень та сформовані медичні бригади.

Зверніть увагу! На Львівщині планують згорнуть 50% відділень для пацієнтів з коронавірусом. Проте це буде не закриття закладів, а лише реорганізація ліжкової мережі.