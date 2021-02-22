На Львівщині 19 лютого трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Mitsubishi та BMW. Внаслідок аварії загинув 54-річний житель Полтави. Ще двоє людей отримали травми.

Аварія трапилась близько 22:15 на трасі Київ – Чоп. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як трапилась ДТП

Близько 22:15 на трасі Київ – Чоп у Золочівському районі водій Mitsubishi, 34-річний киянин, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіштовхнувся з автівкою BMW, якою керував житель Полтави віком 54 роки.

Внаслідок аварії водій BMW отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік помер на місці події.

Також травми отримали пасажири Mitsubishi віком 32 та 42 роки.



Аварія трапилась близько 22:15 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Водій BMW помер на місці аварії / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини