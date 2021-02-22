На Львівщині в жахливій ДТП загинув чоловік: ще 2 людей травмувались – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 19 лютого трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Mitsubishi та BMW. Внаслідок аварії загинув 54-річний житель Полтави. Ще двоє людей отримали травми.
Аварія трапилась близько 22:15 на трасі Київ – Чоп. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Аварія трапилась близько 22:15 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Водій BMW помер на місці аварії / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини