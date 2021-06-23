Разом з теплом на Львівщині активізувались змії. Рятувальники закликають жителів області бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу.

До теми У Карпатах 17-річного львів'янина вкусила змія: хлопця госпіталізували – фото

Двох жителів Львівщини вкусили змії

Приблизно о 14:00 у селі Батятичі 38-річну місцеву жительку вкусила змія. Постраждалу у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Кам'янка-Бузьку центральну районну лікарню.

Приблизно о 19:30 у селі Розгірче 14-річного хлопця також вкусила змія. Наразі він перебуває у стані середнього ступеня важкості у Стрийській ЦРЛ.

Зверніть увагу! Якщо ви поруч із собою побачили плазуна, слід не панікувати й просто спокійно відійти. Особливо уважними необхідно бути у місцях проживання змій – високій траві, кущах та лісі. Окрім цього, вирушаючи на природу, потрібно одягати високе, щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити.

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

Перший випадок укусу змії у цьому році на Львівщині трапився 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього ступеня тяжкості.

У селі Хлівчани 12 травня зафіксували другий випадок укусу змії. Внаслідок інциденту 72-річна жінка також потрапила до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

У Сколівському районі Львівщини вночі 31 травня 45-річного чоловіка вкусила в руку змія. Постраждалий потрапив у реанімацію.

У Стрийському районі Львівщини 8 червня 35-річна жінка також постраждала від укусу змії. Її госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА