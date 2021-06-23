Разом з теплом на Львівщині активізувались змії. Рятувальники закликають жителів області бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу.
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Двох жителів Львівщини вкусили змії
- Приблизно о 14:00 у селі Батятичі 38-річну місцеву жительку вкусила змія. Постраждалу у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Кам'янка-Бузьку центральну районну лікарню.
- Приблизно о 19:30 у селі Розгірче 14-річного хлопця також вкусила змія. Наразі він перебуває у стані середнього ступеня важкості у Стрийській ЦРЛ.
Коротко про останні подібні випадки на Львівщині
- Перший випадок укусу змії у цьому році на Львівщині трапився 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього ступеня тяжкості.
- У селі Хлівчани 12 травня зафіксували другий випадок укусу змії. Внаслідок інциденту 72-річна жінка також потрапила до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.
- У Сколівському районі Львівщини вночі 31 травня 45-річного чоловіка вкусила в руку змія. Постраждалий потрапив у реанімацію.
- У Стрийському районі Львівщини 8 червня 35-річна жінка також постраждала від укусу змії. Її госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.
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