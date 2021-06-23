На Львівщині жінку і дитину вкусили змії: постраждалі потрапили до лікарні

Двох жителів Львівщини 22 червня вкусили змії. Обидвоє постраждалих перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Разом з теплом на Львівщині активізувались змії. Рятувальники закликають жителів області бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу.

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Двох жителів Львівщини вкусили змії

Приблизно о 14:00 у селі Батятичі 38-річну місцеву жительку вкусила змія. Постраждалу у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Кам'янка-Бузьку центральну районну лікарню.

Приблизно о 19:30 у селі Розгірче 14-річного хлопця також вкусила змія. Наразі він перебуває у стані середнього ступеня важкості у Стрийській ЦРЛ.

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

Перший випадок укусу змії у цьому році на Львівщині трапився 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього ступеня тяжкості.

У селі Хлівчани 12 травня зафіксували другий випадок укусу змії. Внаслідок інциденту 72-річна жінка також потрапила до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

У Сколівському районі Львівщини вночі 31 травня 45-річного чоловіка вкусила в руку змія. Постраждалий потрапив у реанімацію.

У Стрийському районі Львівщини 8 червня 35-річна жінка також постраждала від укусу змії. Її госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

Якщо ви поруч із собою побачили плазуна, слід не панікувати й просто спокійно відійти. Особливо уважними необхідно бути у місцях проживання змій – високій траві, кущах та лісі. Окрім цього, вирушаючи на природу, потрібно одягати високе, щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА