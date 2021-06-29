На Львівщині зіштовхнулись Ford та Opel: на місці ДТП працювали 13 рятувальників – фото
Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині 28 червня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Ford Kuga та Opel Vektra. На місці аварії працювали 13 рятувальників. Вони деблокували водія з понівеченої автівки.
Аварія трапилась на трасі Східниця – Пісочна. Постраждалих госпіталізували.
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На трасі зіштовхнулись Ford та Opel
- О 23:48 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на трасі Східниця – Пісочна поблизу села Солець трапилась нищівна ДТП.
- Там зіткнулись автівки Ford Kuga та Opel Vektra.
- На місце аварії негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Рятувальники відключили акумуляторні батареї в автомобілях.
- Окрім цього, вони за допомогою шанцевого інструменту деблокували водія Opel та передали його медикам для наступного огляду.
Біля села Солець зіштовхнулись Ford та Opel / Фото ДСНС Львівщини
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Внаслідок аварії постраждали 2 людини
Внаслідок ДТП травмувались водій та пасажир автівки Opel Vektra. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню № 1.
До ліквідації наслідків аварії залучили 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити причини та обставини ДТП.
Внаслідок ДТП постраждали 2 людини / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини