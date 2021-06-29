На Львівщині зіштовхнулись Ford та Opel: на місці ДТП працювали 13 рятувальників – фото

29 червня 2021 , 13:17
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 28 червня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Ford Kuga та Opel Vektra. На місці аварії працювали 13 рятувальників. Вони деблокували водія з понівеченої автівки.

Аварія трапилась на трасі Східниця – Пісочна. Постраждалих госпіталізували.

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На трасі зіштовхнулись Ford та Opel

  • О 23:48 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на трасі Східниця – Пісочна поблизу села Солець трапилась нищівна ДТП.
  • Там зіткнулись автівки Ford Kuga та Opel Vektra.
  • На місце аварії негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Рятувальники відключили акумуляторні батареї в автомобілях.
  • Окрім цього, вони за допомогою шанцевого інструменту деблокували водія Opel та передали його медикам для наступного огляду.


Біля села Солець зіштовхнулись Ford та Opel / Фото ДСНС Львівщини

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Внаслідок аварії постраждали 2 людини

Внаслідок ДТП травмувались водій та пасажир автівки Opel Vektra. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню № 1.

До ліквідації наслідків аварії залучили 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити причини та обставини ДТП.


Внаслідок ДТП постраждали 2 людини / Фото ДСНС Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів