У Соснівці, що на Львівщині, 21 січня трапилась нищівна ДТП – на зустрічній смузі зіштовхнулись авто Renault Laguna та автобус Isuzu. Внаслідок аварії легковик перетворився на металобрухт, а 4 людей травмувались.

Аварія трапилась близько 15:15. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми На Львівщині водій легковика на смерть збив пішохода: фото Як трапилась аварія У Соснівці близько 15:15 водій автівки Renault Laguna не впорався з керуванням.

Чоловік виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Isuzu, за кермом якого перебував 28-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП легковик розтрощило вщент. Уламки автівки розкидало по дорозі.

36-річний водій Renault й пасажири автобуса віком 17, 38 та 46 років отримали травми.

Медики відвезли усіх постраждалих до лікарні. Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.