На Львівщині зіштовхнулись мікроавтобус та легковик: постраждали 4 жінки

У селі Фійна 3 травня трапилась ДТП за участю мікроавтобуса Opel Vivaro та легковика Subaru. Внаслідок аварії травмувались 4 жінки. Медики відвезли їх до лікарні.

ДТП трапилась близько 10:45. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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В аварії постраждали 4 людини

ДТП трапилась о 10:45 на трасі Миколаїв – Городок – Жовква – Бібрка.

Правоохоронці встановили, що там зіштовхнулись мікроавтобус Opel Vivaro та легковик Subaru.

За кермом Opel перебував 28-річний житель одного з сіл Львівщини, а за кермом Subaru – 50-річний житель Жовкви.

Внаслідок аварії травмувались 4 людини – пасажирки легковика віком 69, 42, 19 та 16 років.

Медики відвезли їх до лікарні.

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці закликають водіїв ретельно виконувати усі вимоги правил дорожнього руху. Особливо уважними слід бути за складних дорожніх умов – мокрої дороги, недостатньої видимості тощо. Водії повинні ні в якому разі не перевищувати дозволеної швидкості та постійно слідкувати за дорогою

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.