На Львівщині зіштовхнулись мікроавтобус та легковик: постраждали 4 жінки

У селі Фійна 3 травня трапилась ДТП за участю мікроавтобуса Opel Vivaro та легковика Subaru. Внаслідок аварії травмувались 4 жінки. Медики відвезли їх до лікарні.
ДТП трапилась близько 10:45. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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В аварії постраждали 4 людини
- ДТП трапилась о 10:45 на трасі Миколаїв – Городок – Жовква – Бібрка.
- Правоохоронці встановили, що там зіштовхнулись мікроавтобус Opel Vivaro та легковик Subaru.
- За кермом Opel перебував 28-річний житель одного з сіл Львівщини, а за кермом Subaru – 50-річний житель Жовкви.
- Внаслідок аварії травмувались 4 людини – пасажирки легковика віком 69, 42, 19 та 16 років.
- Медики відвезли їх до лікарні.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.