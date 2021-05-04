На Львівщині зіштовхнулись мікроавтобус та легковик: постраждали 4 жінки

4 травня 2021 , 11:31
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Джерело:

поліція Львівщини

У селі Фійна 3 травня трапилась ДТП за участю мікроавтобуса Opel Vivaro та легковика Subaru. Внаслідок аварії травмувались 4 жінки. Медики відвезли їх до лікарні.

ДТП трапилась близько 10:45. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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В аварії постраждали 4 людини

  • ДТП трапилась о 10:45 на трасі Миколаїв – Городок – Жовква – Бібрка.
  • Правоохоронці встановили, що там зіштовхнулись мікроавтобус Opel Vivaro та легковик Subaru.
  • За кермом Opel перебував 28-річний житель одного з сіл Львівщини, а за кермом Subaru – 50-річний житель Жовкви.
  • Внаслідок аварії травмувались 4 людини – пасажирки легковика віком 69, 42, 19 та 16 років.
  • Медики відвезли їх до лікарні.
Зверніть увагу! Правоохоронці закликають водіїв ретельно виконувати усі вимоги правил дорожнього руху. Особливо уважними слід бути за складних дорожніх умов – мокрої дороги, недостатньої видимості тощо. Водії повинні ні в якому разі не перевищувати дозволеної швидкості та постійно слідкувати за дорогою

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Автор: Ольга Котів