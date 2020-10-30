На Львівщині у Жовківському районі 29 жовтня зіштовхнулись кінна підвода та мотоцикл. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми – його відвезли у реанімацію.

ДТП трапилась у селі Гійче близько 6 години вечора. Обставини аварії розслідують правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також У Самборі водій збив пішохода: чоловік помер на місці ДТП – фото Як трапилась аварія За кермом мотоцикла Viper перебував 28-річний житель села Гійче.

Водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіштовхнувся з кінною підводою, якою кермував 36-річний житель одного з сіл Жовківського району.

Підвода їхала у тому ж напрямку, що й мотоцикл, та не була належно обладнана світловідбиваючими засобами.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав травми. Його відвезли до реанімації.

Чоловік, який кермував кінною підводою не постраждав.

Чи постраждали коні у поліції не повідомили.

Підвода та мотоцикл зіштовхнулись близько 18:00 / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил руху. Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 5 років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото поліції Львівщини