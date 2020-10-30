На Львівщині не змогли розминутись мотоцикл та віз: мотоцикліст у реанімації – фото
На Львівщині у Жовківському районі 29 жовтня зіштовхнулись кінна підвода та мотоцикл. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми – його відвезли у реанімацію.
ДТП трапилась у селі Гійче близько 6 години вечора. Обставини аварії розслідують правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- За кермом мотоцикла Viper перебував 28-річний житель села Гійче.
- Водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіштовхнувся з кінною підводою, якою кермував 36-річний житель одного з сіл Жовківського району.
- Підвода їхала у тому ж напрямку, що й мотоцикл, та не була належно обладнана світловідбиваючими засобами.
- Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав травми. Його відвезли до реанімації.
- Чоловік, який кермував кінною підводою не постраждав.
- Чи постраждали коні у поліції не повідомили.
Підвода та мотоцикл зіштовхнулись близько 18:00 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил руху. Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 5 років за ґратами.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото поліції Львівщини
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